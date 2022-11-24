В Госдуме РФ заявили о необходимости проверить все бомбоубежища в России

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов сказал, что в России нужно проверить все бомбоубежища, отметив также возможность разработать систему проверки и для частных бункеров, указав возможность осуществить это по согласованию с владельцем.

«Необходимо проверить все бомбоубежища в стране, все механизмы, системы защиты, какой бункер от чего защищает. При необходимости отремонтировать, модернизировать», - приводит NEWS.ru слова парламентария.

Колунов отметил, что если россияне, при желании построить свое бомбоубежище, смогут сделать это на собственных земельных участках. При этом, как он заметил, нужно понимать, что данное сооружение подразумевает соблюдение целого перечня требований.

«Конечно, механизма проверки таких личных бомбоубежищ нет, и такие объекты никогда не будут объектами стратегической безопасности страны», - сказал депутат, указав на возможность «предложить систему добровольной проверки таких «домашних» бомбоубежищ как объектов строительства особой сложности» в целях личной безопасности россиян.

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