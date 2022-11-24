Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 ноября 2022 20:04

В Госдуме РФ заявили о необходимости проверить все бомбоубежища в России

Депутат Госдумы РФ Колунов отметил возможность проверки частных бункеров по согласованию с владельцем
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов сказал, что в России нужно проверить все бомбоубежища, отметив также возможность разработать систему проверки и для частных бункеров, указав возможность осуществить это по согласованию с владельцем.

«Необходимо проверить все бомбоубежища в стране, все механизмы, системы защиты, какой бункер от чего защищает. При необходимости отремонтировать, модернизировать», - приводит NEWS.ru слова парламентария.

Колунов отметил, что если россияне, при желании построить свое бомбоубежище, смогут сделать это на собственных земельных участках. При этом, как он заметил, нужно понимать, что данное сооружение подразумевает соблюдение целого перечня требований.

«Конечно, механизма проверки таких личных бомбоубежищ нет, и такие объекты никогда не будут объектами стратегической безопасности страны», - сказал депутат, указав на возможность «предложить систему добровольной проверки таких «домашних» бомбоубежищ как объектов строительства особой сложности» в целях личной безопасности россиян.

Лучшие интервьюеры Радио «Комсомольская правда» беседуют с теми, кому есть что сказать. Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!