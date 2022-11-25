Замглавы ВМФ РФ Астапов рассказал об освобождении Бердянска российскими морскими пехотинцами

Морские пехотинцы РФ сыграли огромную роль в освобождении Бердянска от ВСУ и украинских неонацистских формирований Фото: Минобороны РФ

Благодаря действиям сил флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска (Запорожская область), от украинской армии был освобожден целый город.

Информацию об этом распространил заместитель главкома ВМФ (Военно-морского флота) РФ, генерал-лейтенант Виктор Астапов в интервью, данном накануне Дня морской пехоты в России.

«В ходе спецоперации ВСУ ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — передает газета «Красная звезда» слова Астапова.

Бердянск был освобожден Вооруженными силами РФ и перешел под полный контроль России в конце февраля текущего года (то есть, в саамом начале проведения военной спецоперации РФ на Украине). Ранее подробности операции по освобождению города от украинских военных и боевиков неонацистских формирований публично не озвучивались. Известно, что в ходе СВО Бердянск стал одним из немногих освобожденных населенных пунктов, практически не пострадавшим в ходе ведущихся в рамках СВО боевых действий.