Постпред РФ в Вене Ульянов рассказал о попытках Запада навязать Катару свои ценности

Высокопоставленный российский дипломат Михаил Ульянов обвинил Запад в давлении на Катар Фото: REUTERS

Целый ряд западных государств оказывают серьезнейшее давление на Катар и вероломно пытаются навязать ему собственные ценности, что фактически является проявлением тоталитаризма. С соответствующим заявлением 25 ноября 2022 года публично выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. Почему они это делают? Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада", - сообщил высокопоставленный российский дипломат на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ульянов подчеркнул, международное давление на Катар достигло пика и апогея в дни проведения в этом арабском государстве чемпионата мира по футболу-2022. То есть, фактически Запад, по мнению дипломата из России, пытается использовать спортивный праздник в политических целях.

Ранее сообщалось о том, что европейские футбольные сборные планировали устроить акции в поддержку ЛГБТ прямо на матчах мундиаля. Однако катарские власти как организаторы ЧМ-2022 запретили им делать это.