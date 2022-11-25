Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 ноября 2022 3:57

Постпред РФ в Вене Ульянов рассказал о попытках Запада навязать Катару свои ценности

По словам российского дипломата, подобные действия являются недопустимыми и позорными
Александр КИСЛОВ
Высокопоставленный российский дипломат Михаил Ульянов обвинил Запад в давлении на Катар

Высокопоставленный российский дипломат Михаил Ульянов обвинил Запад в давлении на Катар

Фото: REUTERS

Целый ряд западных государств оказывают серьезнейшее давление на Катар и вероломно пытаются навязать ему собственные ценности, что фактически является проявлением тоталитаризма. С соответствующим заявлением 25 ноября 2022 года публично выступил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. Почему они это делают? Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада", - сообщил высокопоставленный российский дипломат на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Ульянов подчеркнул, международное давление на Катар достигло пика и апогея в дни проведения в этом арабском государстве чемпионата мира по футболу-2022. То есть, фактически Запад, по мнению дипломата из России, пытается использовать спортивный праздник в политических целях.

Ранее сообщалось о том, что европейские футбольные сборные планировали устроить акции в поддержку ЛГБТ прямо на матчах мундиаля. Однако катарские власти как организаторы ЧМ-2022 запретили им делать это.