Французы призвали Зеленского к разделу Украины для ее сохранения Фото: REUTERS

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали виртуальное выступление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Организации Объединенных Наций (ООН).

В минувшую среду, 23 ноября, Украина запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после очередных ударов по объектам украинской инфраструктуры, которые состоялись во вторник, 22 ноября, в результате которых в ряде городов, в том числе Киев, Одессу и Львов, полностью пропала электроэнергия.

«Кто ему скажет, что он не в супер-продукции Netflix и что он ведет Украину к катастрофе? Либо он соглашается на раздел Украины сейчас, либо он приведет к исчезновению независимой Украины», - написал один из комментаторов.

«Гражданская инфраструктура Донецка подвергается нападениям уже восемь лет, это преступление против чего?», - спросил еще один читатель.

Другой же комментатор просто пожалел украинских граждан. «Бедные украинцы плохо стартовали с этим клоуном!», - написал он.