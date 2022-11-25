В Еврокомиссии заявили, что никогда не рассматривали запрет на импорт газа из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия никогда не обсуждала возможность введения запрета на поставки газа из России, заявил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

"Мы никогда не рассматривали введения запрета на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось", - сказал он.

Напомним, Евросоюз 7 октября 2022 года ввел восьмой пакет санкций против России, включающий законодательную базу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит будет введен с 5 декабря текущего года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. При этом возможность введения потолка цен на газ обсуждается.

Ранее президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских нефти и газа.

Также ранее сейм Литвы узаконил запрет на импорт газа из России. При этом отмечалось, что действие закона не распространяется на транзит природного газа в Калининградскую область.