Сейм Литвы узаконил запрет на импорт газа из России Фото: REUTERS

Парламент Литвы официально запретил импорт природного газа из России. Закон запрещает оператору терминала сжиженного природного газа в Клайпеде распределять или использовать мощности терминала для поставок СПГ из «стран, угрожающих национальной безопасности Литвы», сообщает пресс-служба сейма прибалтийской республики.

«Сейм принял поправки к закону о природном газе, которые реализуют цели национальной и энергетической безопасности путем обеспечения важных общественных и государственных интересов, надежных и бесперебойных поставок природного газа в Литву путем отказа от поставок природного газа из государств, которые представляют угрозу для национальной безопасности Литовской Республики и защиты интересов национальной безопасности», – сказано на сайте литовского парламента.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, поправки узаконивают отказ от импорта российского газа де-юре, тогда как фактически российский СПГ в республику продолжает поступать. Он заявил, что законопроект был подготовлен «с учетом энергетического шантажа России в Европе» и боевых действий на Украине. При этом действие документа не распространяется на транзит природного газа в Калининградскую область.

Как писал сайт Kp.ru, в начале апреля Министерство энергетики Литвы заявил, что Вильнюс прекратил импорт российского газа.