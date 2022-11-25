Названы популярные способы мошенничества в Telegram

Эксперт по защите информации Овчинников заявил, что фишинг стал самым популярным способом мошенничества в Telegram Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников назвал популярные способы мошенничества в Telegram, отметив фишинг.

Как уточнил специалист, обычно фишинговые ссылки распространяются при помощи личных сообщений или канала, захваченного мошенниками. При скачивании файла на компьютер у пользователя появится вредоносное ПО.

«Нельзя переходить по непонятным ссылкам, вводить платежные данные на непроверенных сайтах и скачивать сторонние программы. Поможет защититься и антивирусное ПО на устройствах», - отметил эксперт в беседе с «Газета.ru».

Вторым по популярности способом мошенничества в Telegram специалист назвал угон канала, когда злоумышленники крадут доступ к нему, после чего вымогают деньги за возврат. По его словам, необходимо тщательно относиться к выбору паролей, а также внимательно следить за доступом к своим устройствам.

Тройку замыкает создание фейковых аккаунтов или каналов, при помощи которых в дальнейшем открывается сбор средств или же продаются услуги.

Ранее эксперт по информационной безопасности, директор Центра Solar appScreener «РТК-Солар» Даниил Чернов сообщил «Известиям» назвал одним из распространенных методов мошенничества в Telegram рассылку фейковых сайтов по сбору данных пользователей.

Тем временем директор «Форс технологии» Борис Косарев рассказал телеканал «360», что банковские работники помогают мошенникам красть деньги через банковские приложения.