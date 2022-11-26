Режиссер Алла Сурикова опровергла заявления о ее госпитализации из-за коронавируса

Алла Сурикова - Народная артистка Российской Федерации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Режиссер Алла Сурикова опровергла заявления о ее госпитализации из-за заболевания коронавирусной инфекцией, отметив, что на данный момент она находится дома и у нее «все хорошо».

Ранее в средствах массовой информации появились заявления о том, что Алла Сурикова якобы была экстренно госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция в состоянии средней тяжести.

«Я в порядке. Пожалуйста, устала я сегодня отвечать на звонки. Все хорошо, я дома», - приводит РИА Новости слова режиссера.

Алла Сурикова - Народная артистка Российской Федерации. Она является руководителем факультета режиссур в Институте теле- и радиовещания «Останкино». В кино она пришла в конце 1960-х годов, работая тогда ассистентом режиссера над телевизионной картиной «Маленький школьный оркестр». В числе ее работ как кинорежиссера есть такие известные работы как «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Суета сует», а также «Будьте моим мужем».