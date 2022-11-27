Нацбанк Украины пообещал не проводить эмиссию гривны в 2023 году Фото: ТАСС

Национальный банк Украины заявил, что не будет проводить эмиссию гривны в 2023 году, чтобы сохранить финансирование со стороны Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

"Бюджет 2023 года не предусматривает эмиссионного финансирования, - подчеркнул глава украинского Нацбанка Андрей Пышный. - Сегодня мы говорим о качественном перезапуске внутреннего долгового рынка и максимальном использовании его ресурсов".

По его словам, это обязательство регулятора важно для дальнейшего взаимодействия с МВФ.

Отметим, что эмиссия гривны с начала спецоперации составила 364,5 млрд (9,3 млрд долларов). Это привело к снижению курса украинской валюты с 28,5 до 39 гривен за доллар и росту инфляции до 26,6% в октябре 2022 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, банковскую систему Украины готовят к полному отключению электричества. В документе говорится о том, что банки должны закупить и установить резервные источники электропитания, а также дизельные электростанции и топливо для работы центров обработки данных.

Напомним, в июне 2022 года Национальный банк Украины принял решение о резком повышении учетной ставки. Она поднимается сразу в 2,5 раза – с 10% до 25% годовых. Мера объясняется "защитой гривневых доходов и сбережений граждан", "увеличением привлекательности гривневых активов" и необходимостью "обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы".