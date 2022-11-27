Китайцы восхитились поступком ушедшего на фронт главы Читы Сапожникова

Александр Сапожников. Фото: Эрик Романенко/фотохост-агентство ТАСС

Россия продолжает проведение спецоперации на Украине. Частичная мобилизация в стране уже завершена, но отправиться в зону СВО еще могут добровольцы. В их число как раз недавно вошел глава города Чита Александр Сапожников. Его поступок уйти на фронт неожиданно восхитил китайцев. Об этом политик рассказал в телефонной беседе с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

Свое уважение к российскому политику они выразили необычно - смонтировали видео и опубликовали его в "Тик - Токе". Ролик "завирусился" и Сапожников из Читы стал для них настоящим символом проявления русского патриотизма.

- А ответить я хотел бы нашим китайским друзьям - сказать спасибо за их поддержку. Вот они и видеоролик мне посвятили - выложили в "Тик - Ток" и мне прислали. Сейчас я и "Комсомолке" тоже его перешлю, - рассказал Сапожников, позвонив Гамову.

При этом сам политик признается - такой реакции не ожидал.

В разговоре с обозревателем KP.RU политик градоначальник также отметил важность поддержки граждан.

- В трудную минуту мы объединились. Объединились все. И это видно невооруженным глазом. Наша страна многонациональная. Мы живем в дружбе, согласии и в любви, очень уважительно относимся друг к другу. Это очень важно. И это надо сохранить и дальше. Навсегда, - подытожил Сапожников.

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