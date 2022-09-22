В России объявлена частичная мобилизация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. Сайт KP.RU рассказывал, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.

"Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку, с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан", - сказал российский лидер.

Объявленный в стране мобилизационный режим касается не только призыва в армию, но и усиления активности оборонно-промышленного комплекса. Как пояснил KP.RU военный эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин, это не просто мобилизующий такой призыв собраться и лучше работать, за словами президента об ответственности руководителей предприятий ОПК стоит вполне конкретный и строгий смысл.

Стоит отметить, что мероприятия начались уже с 21 сентября. Известно, что граждане РФ, призванные по мобилизации, получат все гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, как объяснил Центральный банк России, граждане, мобилизованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации.

Отдельно отмечается, что губернаторам российских регионов поручено обеспечить призыв по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого региона.

В мире уже реагируют на решение о частичной мобилизации в России. Из-за рубежа начала поступать первая реакция на российские новости.

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