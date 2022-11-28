Основатель Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако Фото: REUTERS

Основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб при крушении вертолета в Монако 25 ноября 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в самой компании и в финансовых кругах.

"Катастрофа произошла 25 ноября. Вертолет, летевший из Лозанны, разбился на перевале Коль-д'Эз в коммуне Эз в Приморских Альпах. На борту находились пилот и пассажир, оба они погибли. Вертолет принадлежал местной компании Monacair, но она отказалась комментировать произошедшее", - уточняет издание.

Группа компаний Forex Club основана в 1997 году. Она по сей день остается одним из ведущих операторов рынка форекс на территории СНГ. Специализируется в сфере интернет-трейдинга, предоставляя розничным и корпоративным клиентам доступ к финансовым инструментам на рынке форекс и другие услуги.

Компания работает в Украине, Казахстане, Белоруссии, Малайзии и других государствах Азии, Евросоюза, Латинской Америки.

Напомним, не так давно в городе Хадыженск, Краснодарский край, произошло крушение параплана с мотором на легковой автомобиль, в результате которого погибло два пилота.