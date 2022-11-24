Два пилота погибли в результате падения параплана на автомобиль Краснодарском крае Фото: REUTERS

В городе Хадыженск, Краснодарский край, произошло крушение параплана с мотором на легковой автомобиль, в результате которого погибло два пилота. Об этом сообщили экстренные службы региона.

"Параплан с мотором упал на автомобиль в городе Хадыженск на Кубани. Два человека, которые были в нем, погибли", - уточнили в ведомстве. Также поврежден автомобиль. Причина ЧП устанавливается.

Агентству ТАСС также подтвердили информацию о крушении в прокуратуре Краснодарского края. В ведомстве полагают, что происшествие случилось из-за потери управления владельцем параплана.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло падение параплана с мотором на легковой автомобиль без последующего возгорания", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю КП-Кубань. Инцидент произошел в Хадыженске Апшеронского района Краснодарского края на улице Кирова.

Следственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия продолжаются. Силовики не исключают подключение к расследованию представителей прокуратуры.