В Британии раскритиковали решение о поставке ракет Brimstone-2 на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели издания Express раскритиковали решение минобороны Великобритании отправить на Украину высокоточные ракеты Brimstone-2 и призвали остановить оказание военной помощи Киеву.

В своем комментарии один из читателей отметил, что «какое же это глупое решение, отправлять Украине оружие дальнего радиуса действия, стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Этими действиями, мы только растягивает кризис, повышая риски вовлечения Великобритании в военные действия».

Другой с иронией подчеркнул, что «нужно скорее передать все вооружения, что есть в арсенале у Великобритании. Для нас, конечно же, гораздо важнее думать об Украине, чем о своей собственной безопасности».

В комментариях с шуткой спрашивали, а «осталось что-то, чтобы еще отправлять?».

В дискуссии звучали возмущенные мнения о том, что поставки «никогда не прекратятся», а также требование прекратить «вооружать ВСУ, этот конфликт нас не касается».

Кроме того, в одном из комментариев читатель назвал Зеленского «эгоистичным дураком», и высказал предложение, что «его нужно заставить сесть за стол переговоров пока не поздно».

Как писал сайт KP.RU, канадское издание в статье указывало, что конфликт на Украине должен быть решен дипломатическим путем, при этом Россия больше готова к мирному диалогу.

Сообщалось, что украинские власти для начала проведения мирных переговоров с Россией выдвигают несколько требований. Россия при этом готова к мирному диалогу с Киевом без каких-либо предварительных условий.

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