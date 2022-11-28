Toronto Star: Украина напрочь отвергает идею переговоров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конфликт на Украине должен быть решен дипломатическим путем, Россия больше готова к мирному диалогу, об этом заявили в издании Toronto Star.

По мнению автора статьи Томаса Уолкома, Киев должен согласиться на переговоры с Москвой, даже если будет не вполне удовлетворен предварительными условиями.

В статье отмечается, что «Россия, со своей стороны, в большей степени готова к диалогу, в то время как Украина готова рисковать и напрочь отвергает эту идею. Мирные переговоры? Зачем заморачиваться».

В публикации подчеркивается, что для окончания конфликта есть веские причины.

«Во-первых, это спасет жизни тысячи людей и остановит бессмысленные разрушения. Во-вторых, будет положен конец игре нервов вокруг крупнейшей на Украине атомной электростанции, которая чревата ядерной катастрофой. Все, что положит конец этому безумию надо приветствовать», - заявил автор.

Уолком констатирует, что «Канада и другие страны НАТО слишком заняты поддержкой одной из сторон». Он предложил направить «всю энергию на то, чтобы усадить стороны за стол переговоров».

Как сообщал сайт KP.RU, президент Украины Зеленский для начала переговоров с Россией выдвигал ряд требований.

Российские власти заявляли, что готовы к мирному диалогу без каких-либо предварительных условий.

Как заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко, США не хотят мирных переговоров по ситуации на Украине, они опасаются только ядерного конфликта.