В Совфеде ждут представления Путина, чтобы освободить Кудрина от поста главы Счетной палаты 30 ноября Фото: REUTERS

Совет Федерации России планирует рассмотреть вопрос о снятии с должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина 30 ноября 2022 года. Это произойдет, если президент России Владимир Путин направит свое представление по вопросу в ведомство. Информацию об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на председателя бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова.

Отвечая на вопрос РИА о том, поступило ли в Совфед представление президента об освобождении Кудрина с должности, сенатор заявил, что "пока нет", уточнив, что представление главы государства ожидают до среды, 30 ноября 2022 года.

Артамонов подчеркнул, что кандидаты на пост главы Счетной палаты пока не представлены, однако СФ может рассмотреть освобождение с должности Кудрина, невзирая на этот факт.

Напомним, не так давно стало известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин до конца декабря 2022 года может перейти на работу в "Яндекс". По факту решение о его переходе в "Яндекс" уже принято, а формальная часть назначения может состояться уже 30 ноября или 14 декабря 2022 года.