Ракета «Союз-2.1б» со спутником стартовала с космодрома Плесецк Фото: пресс-служба Минобороны России

На Государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области состоялся запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны России, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны в беседе с журналистами, ракета стартовала в 18:17 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области боевыми расчетами космических войск России был проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами ВКС.