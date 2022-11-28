14 региональных министров защитили в Москве свои проекты развития промышленности

Фото: пресс-служба АНО ДПО «Институт экономики знаний»

Завершилась программа «Федеральная практика» для региональных руководителей органов исполнительной власти, оператором которой выступает АНО ДПО «Институт экономики знаний». Программа проводится Минпромторгом России в рамках работы по взаимодействию с региональными министрами, курирующими вопросы промышленности и торговли. В стажировке приняли участие руководители министерств промышленности из республик Тыва и Бурятия, Хабаровского края, республики Коми, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, Тверской, Ярославской, Кировской, Оренбургской, Саратовской, Запорожской и Херсонской областей.

Программа состоит из очного и заочного этапов, целью которых является знакомство с федеральными приоритетами развития промышленности, механизмами государственной поддержки и другими факторами, обеспечивающими успешную работу министерств и их взаимодействие с центром и между собой. Неделя очной стажировки прошла в стенах Минпромторга России. С региональными министрами в режиме открытого диалога встретились заместители Министра промышленности и торговли России, делились опытом руководители департаментов, Фонда развития промышленности, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Также, состоялась личная встреча участников стажировки с заместителем председателя правительства РФ - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Представители регионов поделились впечатлениями об очной части программы, идеями и планами реализации возможных проектов по развитию промышленного потенциала своих субъектов и отметили важность таких форматов общения.

Защита проектов прошла на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва». Министры представили план по развитию промышленного комплекса своего региона. На торжественной части мероприятия директор Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Иван Куликов поблагодарил участников за продуктивную работу в ходе стажировки.

«Мы все сейчас понимаем, насколько важно действовать слаженно. От этого зависит эффективность нашей работы. Кроме того, очень ценно получать обратную связь. Таким образом, благодаря стажировке достигается этот синергетический эффект, когда руководители промышленности регионов имеют возможность высказать свое мнение и услышать наше», - подчеркнул Иван Куликов.

«Это уже не первая стажировка для региональных министров промышленности, поэтому могу с уверенностью сказать, что участники не только получили ответы на свои вопросы, касающиеся развития промышленности, но и смогли найти друзей, близких по духу и убеждениям. Это тот фундамент, на основе которого в дальнейшем будет строиться экономика большой великой России», - считает директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.