Воздушная тревога объявлена в трех регионах Украины

В трех регионах Украины - воздушная тревога Фото: REUTERS

Сирены воздушной тревоги звучат в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.

Согласно карте, тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Воздушная тревога, объявленная в вышеперечисленных украинских регионах, может быть связана с нанесением Вооруженными силами РФ массированных ударов по территории страны. Украинские СМИ сообщают о том, что ударам могут подвергнуться военные объекты и объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее в Минобороны Украины заявили о том, что ожидают продолжением серии ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры страны со стороны российской армии уже в самое ближайшее время (подобную информацию также публично официально распространял и украинский президент Владимир Зеленский).

При этом в российском военном ведомстве ситуацию пока никак не комментируют.