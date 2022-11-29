Путин заявил о незыблемости прав и свобод граждан России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Права и свободы россиян должны быть незыблемы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всероссийском съезде судей во вторник, 29 ноября 2022 года.

"Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы", - подчеркнул российский лидер, добавив, что об этом нельзя забывать.

Напомним, Владимир Путин принял участие в работе X Всероссийского съезда судей. Одна из тем обсуждения - декриминализация ряда деяний, не представляющих особой общественной опасности.

В ходе мероприятия глава государства выразил уверенность, что создание в России 16 апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции полностью себя оправдало.

По его словам, обновление законов о статусе и организационном обеспечении деятельности мировых судей также стало важнейшим шагом в развитии судебной системы в стране.