Великобритания расширила санкции против России, в список добавили 22 новые позиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании приняли решение о расширении санкций против России. Теперь в "черный список" страна добавила еще 22 новые позиции. Об этом сообщили в МИД Королевства.

В частности, санкции введены против вице-премьера РФ, главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, директора ФСИН Аркадия Гостева, председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой.

Также в черный список попали военком Москвы Максим Локтев, депутат Госдумы Олег Денисенко и другие.

Всего, согласно данным британского правительства, антироссийские санкции со стороны Лондона коснулись свыше 1,2 тысячи физических и 120 юрлиц.

Также в сентябре этого года британские власти расширяли антироссийский санкционный список. Тогда в него были добавлены 92 новые позиции. В список вошли бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров.