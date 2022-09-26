Великобритания добавила 92 позиции в антироссийский санкционный список. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом в понедельник 26 сентября сообщили в министерстве иностранных дел Соединенного королевства.

Сообщается, что в санкционный список добавлены 92 новые позиции.

В числе прочих в санкционный список вошли бизнесмены Год Нисанов, Зарах Илиев, Искандер Махмудов и Игорь Макаров. По сведениям британского МИД, совокупное чистое состояние предпринимателей составляет 6,3 миллиарда фунтов стерлингов. Включение их в санкционый список британское внешнеполитическое ведомство объясняет тем, что бизнесмены «поддерживали или получали выгоду от правительства России и деятельность в секторах, имеющих стратегическое значение».

Также Великобритания ввела санкции в отношении акционерного общества «Гознак» - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, PR-агентства «ИМА-консалтинг» и ряда физических лиц.

Тем временем в Китае подсчитали число стран, которые ввели санкции против России. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».

Также сообщалось, что Венгрия и Кипр препятствуют введению потолка цен на российскую нефть со стороны ЕС.