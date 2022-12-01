МВД РФ объявило в розыск адвоката Илью Новикова*

Илья Новиков* в настоящее время проживает за границе и возвращаться в РФ не собирается Фото: скриншот

МВД России официально объявило адвоката и бывшего участника интеллектуально телеигры "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* в федеральный розыск. Его карточка уже появилась в разыскной базе российского министерства внутренних дел.

В материалах отмечается, что Новиков* объявлен в розыск в связи с тем, что он является фигурантом одного из уголовных дел (в каком именно уголовном деле фигурирует адвокат и по какой статье УК РФ оно возбуждено, в базе МВД не уточняется).

Как адвокат Новиков* запомнился защитой украинской летчицы Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова, которые были приговорены российскими судами к длительным срокам тюремного заключения.

В настоящее время Новиков*, имеющий, помимо российского, еще и украинское гражданство, постоянно проживает за границе и возвращаться в РФ не собирается.

*Илья Новиков включен министерством юстиции РФ в список физлиц-иноагентов