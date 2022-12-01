Иммунолог Крючков рассказал о подвидах гриппа в России Фото: Shutterstock

Иммунолог Николай Крючков рассказал россиянам про новые подвиды гриппа. По его словам, по серотипу они повторяют предыдущие варианты, но, поскольку вирус мутирует, иммунитет, выработанный к прошлым вариантам, становится неэффективным.

Из-за этого, как предполагает эксперт, этот сезон по заболеваемости может оказаться самым тяжелым за последние 5 - 6 лет. Об этом пишет Lenta.ru.

- Сказать, что этот грипп совсем новый, нельзя. Свиной грипп, к примеру, и до этого циркулировал, он очень известен. Второй подвид - азиатский вариант, встречавшийся и до этого. Другое дело, что в вирусе всегда происходят изменения, которые делают иммунитет неэффективным, особенно учитывая то, что благодаря противоэпидемическим мерам гриппа в прошлые годы практически не было, - объяснил Крючков.

При этом он добавил, что никаких особенных свойств у новых вариантов гриппа нет.

Ранее RT писал, что эксперт Роспотребнадзора Александр Горелов допустил, что человек может заразиться несколькими видами гриппа одновременно. Как отметил ученый, два разных возбудителя в организме человека могут как усиливать друг друга, так и ослаблять или "не заметить друг друга".