Стоматолог Карпович назвал причины потери зубов у женщин при беременности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-стоматолог, хирург-имплантолог Радион Карпович объяснил, почему при беременности многие женщины испытывают проблемы с зубами.

По словам эксперта, больше половины из них сталкиваются с зубной болью, а треть - вынуждены удаляют как минимум один зуб. Об этом пишет Газета.Ru.

Все дело в том, что к изменению гормонального фона во время беременности добавляются еще токсикоз и нарушение PH-полости рта в сторону кислой среды, а также дефицит витаминов.

Также Карпович обратил внимание, что у молодых мам меняются бытовые привычки. Из-за токсикоза и усталости многие начинают небрежно чистить зубы. Меняется рацион питания.

- Молодые мамы до последнего оттягивают визит к стоматологу. Многие боятся навредить новорожденному уколами обезболивающего или рентген-диагностикой. В итоге к стоматологу обращаются, когда спасти зуб невозможно, его приходится удалять. Но беременным и кормящим можно и нужно лечить зубы, - напоминает эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал о том, возможно ли повлиять на пол ребенка во время беременности. По словам специалистов, все народные методики не имеют под собой доказательной базы. Врачи напоминают - информация о том, какого пола будет ребенок, заложена в сперматозоидах.