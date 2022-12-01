США заключили контракт на приобретение системы ПВО NASAMS для Украины

Когда именно системы ПВО NASAMS будут поставлены на Украину, пока не уточняетсяпередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели[1][2][3]. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии[4]. NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования. Фото: REUTERS

Власти США заключили контракт на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые относятся к системам ПВО малого и среднего радиуса действия. Одновременно зарубежные СМИ сообщают, что Штаты планируют значительно увеличить число тренируемых украинских военнослужащих.

"Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 млрд 216 млн долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", - отмечается в официальном сообщении Пентагона. При этом конкретные сроки поставки комплексов NASAMS в украинские войска американским военным ведомством пока не обозначены.

NASAMS - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА (беспилотные летатательные аппараты), баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс был разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии.

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования.