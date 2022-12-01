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НовостиПолитика30 ноября 2022 23:45

США заключили контракт на приобретение системы ПВО NASAMS для Украины

Информацию об этом распространил Пентагон
Александр КИСЛОВ
Когда именно системы ПВО NASAMS будут поставлены на Украину, пока не уточняетсяпередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели[1][2][3]. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии[4]. NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования.

Когда именно системы ПВО NASAMS будут поставлены на Украину, пока не уточняетсяпередвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели[1][2][3]. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии[4]. NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования.

Фото: REUTERS

Власти США заключили контракт на закупку для Украины зенитных ракетных комплексов NASAMS, которые относятся к системам ПВО малого и среднего радиуса действия. Одновременно зарубежные СМИ сообщают, что Штаты планируют значительно увеличить число тренируемых украинских военнослужащих.

"Raytheon получил контракт с фиксированной стоимостью на 1 млрд 216 млн долларов на закупку NASAMS и связанного с ними оборудования, услуг и запасных частей для поддержки усилий на Украине", - отмечается в официальном сообщении Пентагона. При этом конкретные сроки поставки комплексов NASAMS в украинские войска американским военным ведомством пока не обозначены.

NASAMS - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, NASAMS может уничтожать БПЛА (беспилотные летатательные аппараты), баллистические ракеты, вертолёты, самолёты, крылатые ракеты и другие цели. Относится к системам ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс был разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon и предназначен для замены комплексов Improved Hawk вооружённых сил Норвегии.

NASAMS стало первым применением ракеты AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) наземного базирования.