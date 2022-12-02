Стас Костюшкин подарил россиянам новую песню "Вот-вот Новый год"

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До Нового года остается уже меньше месяца. Накануне главного праздника зимы российский поп-музыкант Стас Костюшкин подарил россиянам новый трек под названием "Вот-вот Новый год".

Эта песня - свежий релиз от автора "Женщина, я не танцую" и "Останешься", который не оставит слушателей равнодушными и обязательно заставит вас подпевать слова. В ближайшее время после релиза Стас также представит публике клип.

"Вот-вот Новый год" - это жизнерадостный поп с романтичной лирикой, который позволит россиянам погрузиться в праздничную атмосферу. Лирический герой трека радостно предвкушает момент, когда пробьют куранты, ведь Новый год он встретит не один, а со своей любимой дамой.

- У каждого артиста должна быть новогодняя песня... Я всегда понимал, что Новый год – это праздник народный и веселый. Поэтому при написании "Вот-вот Новый год" хотелось и гуляние, и тепло домашнего уюта соединить воедино. Все получилось. Надеюсь, песня полюбится и будет звучать каждый Новый год, - поделился с KP.RU Костюшкин.

Напомним, впервые става пришла к Стасу Костюшкину во времена работы в музыкальном дуэте "Чай вдвоем". Однако с 2012 года артист запустил сольную карьеру.

А в начале сентября этого года певец выпустил романтичный сингл "Останешься". Трек быстро полюбился публике и попал в хит-парад "Золотого граммофона" радиостанции Русского радио еще до официального релиза.