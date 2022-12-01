Кого ждет прибавка к зарплате в 2023 году после увеличения МРОТа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2023 году в России вырастет прожиточный минимум. На заседании Совета Федерации был одобрен законопроект, который увеличивает выплаты до 14 375 рублей.

Эта прибавка коснется 15 миллионов россиян. Сумма зарплаты вырастет в среднем на 1 721 рубль.

Для работающих россиян выплаты составят 15 669 рублей. Для детей – 13 944 руб. А для пенсионеров – 12 363 руб.

Повторная индексация выплат в новом году намечена на июнь. Планируется, что за год минимальный прожиточный минимум увеличится на 13,6%, сообщает Пятый канал.

Вырастет и МРОТ, он повысится на 6,3%, причем в разных уголках страны индексация будет разной.

Например, в Москве минимальная зарплата составит 23 508 руб. А в Санкт-Петербурге – 21 500 руб. В Московской области минимум составит 17 930 руб. а в Татарстане – 16 700 рублей.

Индексация коснется не менее 22 млн россиян, в том числе с учетом граждан присоединившихся ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вслед за прожиточным минимумом планируется увеличить пособия и пенсии, сообщает газета "Известия".

С 1 января 2023 года на 4,8% увеличат пенсии для неработающих пенсионеров. в 2022-м в середине года уже проводилась промежуточная индексация пенсий в размере 10%. По словам министра, с учётом двухэтапной индексации пенсии в начале нового года вырастут более чем на 15% по сравнению с показателями января 2022-го, пишет Rt.