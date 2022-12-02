Spiegel: Германия передаст Украине списанные под утилизацию установки Gepard в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия весной 2023-го года передаст Украине последнюю партию из семи зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые ранее хотели утилизировать, сообщило сегодня, 2 декабря, издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

"Германия поддержит Украину… еще семью зенитными танками Gepard", - пишет издание.

Эти ЗСУ являются последними моделями, которые хранились в запасах - их планировали утилизировать. По информации Spiegel, передача Киеву состоится весной будущего года после ремонта техники.

Ранее сообщалось, что Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T. Отмечалось, что IRIS-T является самой современной системой ПВО Германии.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.