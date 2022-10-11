Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T Фото: ТАСС

Украина получила от Германии первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

По информации газеты Spiegel, передача ПВО состоялась во вторник, 11 октября, рядом с границей Украины и Польши. Первоначально вооружение должно было поступить Киеву в ноябре этого года.

Отмечается, что IRIS-T является самой современной системой ПВО Германии и представляет собой зенитный комплекс наземного базирования, предназначенный для защиты гражданского населения путем отражения воздушных атак.

Как писал сайт KP.RU, ранее Канада и Германия согласовали новый пакет военной помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны, ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов. Глава немецкого правительства также заявил, что западные страны собираются придерживаться жестких санкционных ограничений в отношении России, оказывая при этом военную помощь украинской стороне.