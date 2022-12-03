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НовостиВ мире3 декабря 2022 1:17

CША представили новый стратегический бомбардировщик шестого поколения

Речь идет о бомбардировщике В-21 Raider
Мария ПАВЛОВА
В США представили бомбардировщик шестого поколения.

В США представили бомбардировщик шестого поколения.

Фото: REUTERS

Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman провела презентацию новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Трансляция мероприятия, которое прошло в пятницу 2 декабря, велась в социальных сетях компании и на ее официальном сайте.

На презентации на заводе Палмдейл в штате Калифорния присутствовал министр обороны США Ллойд Остин.

О самолете известно, что он создан по технологии «стелс» и является, по утверждениям производителя, «единственным в мире самолетом шестого поколения».

Производители заявляют, что B-21 Raider будет способен достичь любой точки мира, нести ядерные и неядерные вооружения и преодолевать самые передовые системы ПВО. Разрабатываются также беспилотные модификации этой модели.

Предполагается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году.

Тем временем российское Минобороны в пятницу 2 декабря показало видео испытательного пуска новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Испытания прошли на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан).