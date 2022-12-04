Дипломат Малли заявил о попытках США сорвать поставки иранского оружия в Россию

США намерены сосредоточиться на том, чтобы воспрепятствовать якобы имеющим место поставкам иранского оружия в Россию. Фото: REUTERS

Вашингтон намерен сосредоточиться на том, чтобы воспрепятствовать приписываемым Ирану поставках вооружений. Об этом в субботу 3 декабря заявил специальный представитель Соединенных Штатов по Ирану Роберт Малли. Дипломат подчеркнул, что фокус внимания США смещается в этом направлении с работы над восстановлением ядерной сделки.

«Иран не заинтересован в данной сделке, и оттого мы сосредоточили внимание на других вопросах. Прямо сейчас мы в состоянии переломить ситуацию, предпринимая попытки сдержать и сорвать поставки оружия в Россию» - сказал Малли в интервью агентству Блумберг.

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