Ядерные «самозванцы» Иран и Северная Корея сильно напугали Запад

Корейцы заявляют, что дальность их ракет - до Гуама, то есть радиус 5-6 тысяч киллометров Фото: REUTERS

Предпринимаемая сегодня Западом попытка «тотальной отмены» России доходит до запрета на пролет в Сербию самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Казалось бы, все политические «горшки» между нами уже разбиты. Но еще в мае президент американского Совета по международным делам и один из наиболее авторитетных политологов США Ричард Хаас опубликовал комментарий «Дипломатия между Россией и Западом все еще возможна?» Да, возможна, утверждал он. Россия, считает Хаас, может помочь Западу в решении таких проблем, как ограничение ядерного и ракетного потенциала Ирана и Северной Кореи.

Иран, как считают эксперты, находится на пороге создания своего ядерного оружия. Северная Корея уже владеет им и держит своих соседей в напряжении, регулярно запуская в их сторону свои баллистические ракеты. События на Украине затмили собой даже застарелые проблемы глобальной безопасности, к которым, в первую очередь, относится нераспространение ядерного оружия. Действительно ли здесь все еще сохраняется точка соприкосновения интересов России и Запада?

- С апреля прошлого года в Вене ведутся переговоры о восстановлении так называемой «ядерной сделки» - Совместного всеобъемлющего плана совместных действий (СВПД), заключенного в 2015 году между Ираном и пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией (формат 5+1), - рассказывает kp.ru эксперт по иранской ядерной программе, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. - Эта сделка стала результатом экономических санкций, вводимых против Ирана с 2006 года, которые были предельно жесткими. Страну вывели из банковской системы SWIFT, был заблокирован экспорт иранской нефти. Буквально через полгода экономика Ирана пошла в пике. Это и вынудило Тегеран в конце-концов сесть за стол переговоров об ограничении своей ядерной программы, которую он проводил, нарушая все требования МАГАТЭ. Иранская ядерная проблема и переговоры в Вене являются, пожалуй, сейчас единственным пунктом международной повестки, который объединяет Россию и Запад, ведь там три основных страны Европы и США.

Санкционный бег по кругу

Иранские аятоллы, пришедшие к власти в 1979 году, свернули существовавшую до них ядерную программу страны, в рамках которой немцы строили атомную электростанцию в Бушере, а в Тегеранском университете действовал ядерный реактор, построенный американцами, напоминает Владимир Сажин. Всех физиков-ядерщиков, иностранных и своих, из страны выгнали. Но в 1980-м началась затяжная война Ирана с Ираком, в которой иранцы понесли большие потери из-за применения Саддамом Хусейном химического оружия. После этого исламская власть Тегерана и решила восстановить свою ядерную программу, причем в глубокой тайне от всего мира. Но оппозиция, действующая в подполье, узнала об этом и, разумеется, сообщила американцам. И в начале 2000-х уже велись переговоры с Западом, весьма успешные, о контроле иранской ядерной программы.

Но все испортил иранский президент Ахмадинежад, пришедший к власти в 2005-м. Он переговоры свернул и усилил работу по ядерной программе. Вот после этого и начался против Ирана санкционный «вал». В 2015-м вроде бы договорились о СВПД. Но теперь все испортил уже американский президент Трамп, в 2018-м он вышел из «ядерной сделки», назвав ее самой худшей в истории США, и по новой ввел суровые антииранские санкции. Сменивший Трампа Байден сразу заявил, что хочет вернуть сделку с Тегераном к жизни. Вот в Вене и проходят переговоры по этому поводу, но, по последним сведениям, с большой пробуксовкой.

Делаем бомбу, чтобы вызвать огонь на себя?

Тем временем в Иране, как следствие американских санкций, напоминает эксперт, опять серьезные экономические трудности: инфляция свыше 40 процентов, безработица среди молодежи - 25-30 процентов, курс реала значительно упал. В этих условиях в середине мая в стране сократили дотации населению для основных продуктов питания и бензина. После этого цены на основные продовольственные товары подскочили на 300 процентов, тут же во всех крупных городах начались протестные выступления. Поэтому для Тегерана отмена санкций - острейшая необходимость. Но это возможно только после возобновления СВПД. Одним словом, утром - деньги, вечером - стулья…

Иран, как считают эксперты, находится на пороге создания своего ядерного оружия Фото: EAST NEWS

Но все же, насколько близко стоит Иран у порога ядерного клуба?

Страна добилась уровня обогащения урана на своих центрифугах до 60 процентов. Для создания бомбы надо - 90, - объясняет Владимир Сажин. Но дойти до этого уровня ему все равно не позволят: Израиль постоянно заявляет, что не допустит этого любыми способами, а американцы им в этом помогут. Способ самый радикальный - разбомбить ядерные объекты Ирана. На днях израильтяне провели масштабные учения ВВС, на которых как раз и отрабатывалась эта задача.

Дружба дружбой, а табачок…

Правда, и Иран, похоже, блефует. Даже если предположить, что он создаст ядерное устройство, поясняет Сажин, у него нет для него носителей. Чтобы создать их Пакистану, например, понадобилось десять лет после того, как он произвел своей первый подземный ядерный взрыв. Есть и еще один аспект, который, как подчеркивает эксперт, надо обязательно иметь ввиду: «Никакого союза России с Ираном быть не может, это совсем другая цивилизация, другая ментальность. Они всегда будут делать так, как это только им выгодно в определенный момент. Иранцы и не скрывают, что им сейчас нужно - огромные иностранные инвестиции во все отрасли экономики. Плюс высокие технологии. Мы можем им это дать? Вот они и смотрят на Запад, прежде всего на Европу. А в ЕС стоят на стартовой позиции, чтобы скорее вернуться в Иран - настолько это интересная для бизнеса страна. Поэтому, если санкции будут с Тегерана сняты, он, конечно, не будут поддерживать Россию, которая сама сейчас под санкциями».

После начала специальной военной операции на Украине северокорейцы активизировали работу по совершенствованию ядерных зарядов и средств доставки Фото: REUTERS

Тегеран и Пхеньян: сходства и различия

- Северная Корея, как когда-то и иранские аятоллы, была готова в конце 90-х отказаться от своей ядерной программы, - напоминает эксперт по корейской проблематике Михаил Морозов. - Власти страны просили предоставить им юридически закрепленные гарантии, в том числе по запрету на военные маневры в регионе с ядерным оружием США. Но американцы, что называется, их «послали», после чего Пхеньян возобновил разработку своего ядерного оружия. Поэтому Вашингтон практически сам дал толчок второму этапу - корейцы работают над тем, чтобы ядерные устройства были компактными и над средствами доставки, в том числе с подводных лодок. Они видят ядерное оружие как единственное средство защиты страны и гарантию ее безопасности, что и прописано на законодательном уровне и в партийных документах.

Но, в отличие от аятолл, поначалу выгнавших всех ядерщиков из Ирана, Северная Корея, наоборот, покупала ученых и технологии, где только можно было. В 90-х и на постсоветском пространстве, в том числе и в России, было немало советских ядерщиков и ракетчиков, которые, оказавшись не у дел, соглашались туда переехать и работать. У нас ведь тут был полный развал, вспоминает Михаил Морозов, который изучал эту проблему, а корейцы брали, покупали и воровали где только можно - в Иране, Пакистане, у нас. Бывшие советские спецы передавали технологии, хотя это, вроде бы, подсудное дело… Но было такое впечатление, что наши власти в то время этому особо и не препятствовали, хотя и не поощряли. Вспомним, смысл того времени - зарабатывайте как можете.

Куда полетят южнокорейские ракеты?

После начала специальной военной операции на Украине северокорейцы активизировали работу по совершенствованию ядерных зарядов и средств доставки, продолжает эксперт. Недавно, например, были показаны кадры подвижного железнодорожного комплекса для пусков ракет, подобные тем, что когда-то были у нас, но потом попали под договор о ракетах средней и меньшей дальности и были уничтожены. Корейцы скопировали это, в том числе принимая во внимание курс США на длительное противостояние с Китаем, и теперь создают различные виды базирования - под водой, на земле, под землей.

- А для России ядерное оружие Пхеньяна тоже угроза?

- Да, это может представлять угрозу и для нас, но в том случае, если корейцы вдруг начнут к нам враждебно относиться. Наши военные эксперты, правда, говорят, что у нас есть средства противодействия и на этот случай. Но пока ничего подобного не просматривается, потому что для Северной Кореи единственный способ получать необходимые ей товары в условиях жестких санкций - это Китай и Россия. Там, конечно, на 90 процентов Пекин управляет процессом, но и наше участие заметно. Корейцы заявляют, что дальность их ракет - до Гуама, то есть радиус 5-6 тыс км, но якобы есть и 10 тыс, хотя это, скорее всего, корейские «пугалки». Но пока нам выгодно, что они обладают ядерным оружием, которое однозначно направлено против США и их союзников.

Хочешь международных гарантий - готовься к войне

Однако есть еще один аспект проблемы, продолжает Михаил Морозов: совершенствование ядерного оружия Северной Кореей подталкивает военные программы Сеула. И этот момент стал решающим, когда возник вопрос о возможном выводе американских войск из Южной Кореи, чего требовал Пхеньян для продолжения мирных переговоров. Больше того, американцы поставили Сеулу в 2015 году противоракетные системы «Пэтриот». То есть, пытались договориться о мире, а результат получился обратным - эскалация.

То, что обладание ядерным оружием сразу заставляет уважать страну, которая смогла его создать вопреки всем правилам «международного права», Северная Корея демонстрирует красноречиво. С чего это вдруг высокомерный Трамп стал искать встречи с высмеиваемым всем западным миром корейским лидером? Трампу нужен был «прорыв» в своей международной политике. Вот он и заигрывал с Ким Чен Ыном. Но флирт был недолгим. На встрече двух лидеров три года назад был достигнут целый ряд договоренностей, но буквально через месяц выяснилось, что американцы их не выполняют. Корейцы уничтожили один из своих ядерных полигонов, а американцы ничего не сделали. То есть никаких гарантий нет. В Пхеньяне достаточно цинично на все это смотрят и быстро поняли, что никакие обещания американцы не выполняют.