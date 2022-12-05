SAMAN впервые заговорил о дочке-второкласснице Фото: из соцсетей

Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, почти все свое время проводит на гастролях и в выступлениях. Артист считается одним из самых закрытых на российской сцене. Про свою личную жизнь он говорит крайне редко, но на этот раз сделал исключение, признался, что сейчас состоит во втором браке. Первая семья у него осталась в родном городе Новомосковске.

- У нас дочка есть Варвара, ей 8 лет. Она ходит во второй класс. Целый человек со своими мыслями, рассуждениями. Я не так часто вижусь с ней, но когда встречаемся, стараюсь приезжать с подарками, шутками. Делать свой приезд праздником, - говорит артист Пятому каналу, программе «ОтЛичная жизнь».

Первая жена Ярослава тоже музыкант. Они познакомились в своей творческой среде, недолго встречались, а потом стали жить вместе.

- Потом я сделал предложение, поженились, родилась через год или полтора дочка. В общем, все как обычно ровно. Не было каких-то историй про расставались, встречались. Все четко расставлено. Мне всегда хотелось серьезных отношений, я не искал погулять. Все это мимо, - поделился он.

Сейчас артист счастлив во втором браке, недавно он с супругой Еленой Мартыновой отметили пятую годовщину свадьбы, сообщает телеканал "360".

Кстати, на новогодние праздники исполнитель хита «Встанем», стал одним из самых востребованных исполнителей.

- Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями идем выступать. Это у нас такая традиция». В новогоднюю ночь, как обычно, у меня будет концерт, - сказал он "Известиям".