Америке заявили о замалчивании западными СМИ любых зверств ВСУ Фото: REUTERS

Западные СМИ активно замалчивают любые зверства украинской армии, при этом администрация Байдена поддерживает нацистов в ее рядах, об этом сообщил в статье для American Thinker обозреватель Ал Бьененфелд.

Автор указывает, что «при администрации Байдена мы вступили в союз с настоящими нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления».

Также Бьененфелд критикует правительство США и западные СМИ, что они не показывают украинские военные преступления и поддерживают нацистов в рядах украинских войск.

Журналист подчеркнул, что американские СМИ предали журналистскую честность и американский народ. Кроме того, он обвинил обе партии в гибели людей и финансовой катастрофе, вызванной конфликтом, который можно было остановить на ранней стадии.

В качестве резюме автор публикации говорит, что «наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем ее возродить».

Как писал сайт KP.RU, ранее волонтер Адриан Боке в эфире французской радиостанции «Stud Radio» рассказал «неполиткорректную» для Запада правду о событиях на Украине. Боке заявлял, что видел у украинских военных нашивки «SS», «но они же нацисты с ясной атрибутикой…и это везде, по всей Украине!».

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Президент России Владимир Путин заявил, что задачей СВО является «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».