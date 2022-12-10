Госдеп США отказался комментировать возможность возобновления выдачи виз в России

В Госдепе США отказались комментировать ситуацию с невыдачей виз в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты пока не комментируют возможность возобновления выдачи виз в России. Об этом заявил заместитель официального официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», - цитирует РИА Новости заявление Пателя во время регулярного брифинга.

Напомним, еще в 2021 году посольство США начало резко сворачивать работу в России. Речь шла о сокращении штата сотрудников посольства и прекращении выдачи россиянам виз, за исключением дипломатических.

В марте 2022 года посольство США в России сообщило о приостановке обработки заявок на визы, уточнив, что приостановлена обработка заявок как иммиграционных, так и неиммиграционных виз.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность выдачи виз россиянам, заявил, что Россия не хотела бы «железного занавеса», но его опускает Запад.