Михаил Мишустин подписал постановление по выплатам военным

Деньги должны перевести военным не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа, уточнили в парламенте Фото: REUTERS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об утверждении правил единовременной денежной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт в период спецоперации в Украине, в частности призванным по частичной мобилизации. Информация об этом размещена на сайте кабмина.

"Для получения единовременной денежной выплаты военнослужащий подает рапорт командиру воинской части, начальнику (руководителю) организации Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. Для получения выплаты необходимо будет указать наименование, размер, основание и срок.

Средства должны будут поступить на счета военнослужащих не позднее, чем через 10 рабочих дней после публикации приказа соответствующего командира воинской части. В случае увольнения со службы контрактник получает выплату за вычетом дней, которые он не отслужил по договору с Минобороны РФ.

Напомним, ранее мобилизованные граждане столкнулись с массовыми отказами или ошибками в банках в связи с предоставлением кредитных каникул. К такому выводу пришли журналисты издания "КоммерсантЪ". Учреждения признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона.