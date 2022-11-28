"Ъ": Граждане России столкнулись с массовым отказом в предоставлении кредитных каникул по частичной мобилизации

Юристы отмечают, что недоработки в законодательстве о кредитных каникулах дают возможность банкам отказывать заемщикам Фото: REUTERS

Мобилизованные граждане столкнулись с массовыми отказами или ошибками в банках в связи с предоставлением кредитных каникул. К такому выводу пришли журналисты издания "КоммерсантЪ". Учреждения признают наличие проблем, однако не видят в этом нарушения закона.

"В ноябре клиенты банков стали активно жаловаться на «недобросовестный подход» банков к предоставлению кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками. С подобными ситуациями столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и т. д.", - говорится в материале издания.

В "КоммерсантЪ" приводят примеры с тем, как банки игнорируют запросы, подолгу не отвечают, а затем присылают отказ, не изменяют статус платежа и график выплат после одобрения каникул и т.д.

В Центробанке на запрос издания о неполадках не ответили, однако напомнили слова главы ведомства Эльвиры Набиуллиной от 8 ноября 2022 года, что "банки смогут без проблем выполнять новую программу кредитных каникул для мобилизованных и членов их семей".

Напомним, также президент России Владимир Путин 20 октября 2022 года подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса.