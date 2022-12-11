На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных Фото: Александр КОЦ

На Купянском направлении в Харьковской области Украины вооруженные силы России нанесли удар по украинским военнослужащим, об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

«На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским военным», - говорится в заявлении.

Военное ведомство уточнило, что в результате удара уничтожено до 30 человек.

Как писал сайт KP.RU, на луганском направлении ВСУ за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Кроме того, продолжились обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщала, что 10 декабря 2022 года ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, два БТР, 1 БПЛА и 15 единиц специальной автомобильной техники.

Напомним, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия распространила в СБ ООН письмо о недопустимости поставок оружия Украине.