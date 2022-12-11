ВСУ за сутки потеряли до 45 человек на луганском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, об этом сообщила Народная милиция ЛНР на своей странице в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки, 14 единиц специальной автомобильной техник», - говорится в сообщении.

Как отмечается, украинские войска продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов ЛНР. Так, были обстреляны Сватово и Стаханов из американских РСЗО HIMARS, по населенным пунктам было выпущено семь ракет.

Народная милиция ЛНР сообщала, что 10 декабря 2022 года ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, два БТР, 1 БПЛА, 15 единиц специальной автомобильной техники.

Как писал сайт KP.RU, вооруженные силы России научились «охотиться» на HIMARS.

Напомним, первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Россия распространила в СБ ООН письмо о недопустимости поставок оружия Украине.

Ранее премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет.