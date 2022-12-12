Аэропорт в Великом Устюге примет первых пассажиров после реконструкции

По сообщению Росавиации, «в настоящее время специалисты Северо-Западного МТУ Росавиации проводят процедуры сертификации оператора аэродрома».

В ходе реконструкции взлетно-посадочную полосу аэропорта удлинили до 1800 метров, обновили перрон, установили новые мачты прожекторного освещения и светосигнальное оборудование.

«А это значит, что уже в ближайшее время аэропорт сможет отправлять и принимать воздушные суда из самых разных уголков страны. Вся необходимая для этого инфраструктура готова. В настоящий момент мы завершаем переговоры с авиакомпаниями. Первые регулярные рейсы будут организованы в воздушную гавань Великого Устюга уже до Нового года», - написал в соцсетях губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В Великом Устюге ожидают, что реконструкция аэропорта позволит принимать среднемагистральные самолеты и тем самым увеличит туристический поток на родину Деда Мороза. Пока добраться до Устюга можно только наземным транспортом.