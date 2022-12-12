Страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России до встречи глав МИД в Брюсселе Фото: REUTERS

Страны Евроосюза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

Как заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель, дискуссия глав МИД стран ЕС по санкциям будет очень сложной и долгой. По его словам, остается договориться еще по ряду вопросов. У глав МИД разные взгляды на введение санкций против России, добавил дипломат.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Еврокомиссия представила проект девятого пакета антироссийских санкций. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения включают в себя почти 200 представителей РФ и три банка, с которыми будут приостановлены любые операции в ЕС. Она отметила, что под санкции попадут еще четыре российских телеканала. Вместе с тем ограничения коснутся также экспорта в Россию беспилотников.