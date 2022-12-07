Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России

Новые ограничения включают в себя почти 200 представителей РФ и 3 банка, заявила глава ЕК фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Еврокомиссия представила проект девятого пакета антироссийских санкций. По словам главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения включают в себя почти 200 представителей РФ и 3 банка, с которыми будут приостановлены любые операции в ЕС.

В частности, Урсула фон дер Ляйен отметила, что под санкции попадут еще 4 российских телеканала. Вместе с тем ограничения коснутся экспорта в РФ беспилотников.

Ранее глава Еврокомиссии заявляла, что новый пакет санкций будет направлен на ослабление российской экономики. ЕС ожидает, что ограничения повлияют на возможность России финансировать и дальше спецоперацию в Украине. Фон дер Ляйен подчеркнула, что . ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.

Вместе с тем ЕК утвердила предложение, согласно которому обход санкций против России будет считаться уголовным преступлением в Евросоюзе. Соответствующее заявление ведомство опубликовала на сайте в Брюсселе. Предполагается, что физлицам может грозить заключение в тюрьме на пять лет, а юрлицам штраф в размере 5% от общего оборота компании за год. Список конкретных нарушений также прикреплен к положению.