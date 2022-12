Умер Анджело Бадаламенти, автор музыки к сериалу "Твин Пикс"

Анджело Бадаламенти было 85 лет Фото: REUTERS

В возрасте 85 лет скончался Анджело Бадаламенти, знаменитый американский композитор, актер и продюсер. Он прославился на весь мир тем, что написал музыку к сериалу Дэвида Линча "Твин Пикс".

О кончине Бадаламенти сообщает интернет-издание Humonegro со ссылкой на родных и близких композитора. Что стало причиной смерти композитора, в материале не уточняется.

Работы Бадаламенти над саундтреками к сериалу "Твин Пикс" и "Твин Пикс: Огонь, иди за мной" признаны музыкантами работающими в таких направлениях, как funeral jazz и doom jazz, как наиболее сильно повлиявшее на их творчество музыкальное явление. Среди них такие известные коллективы, как Bohren & Der Club of Gore, Dale Cooper Quartet & the Dictaphones, The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble.

Всего Бадаламенти в рамках своей карьеры композитора написал музыку более чем к 70 различным кинофильмам и телесериалам. Так, именно Бадаламенти является автором музыки к фильму российского кинорежиссера Федора Бондарчука "Сталинград" (вышел на большой экран в 2013 году).