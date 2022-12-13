Избитый в Санкт-Петербурге Стас Барецкий заявил, что перед нападением подрался с Данко

Избитый в Санкт-Петербурге Стас Брецкий заявил, что перед нападением подрался с Данко Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный шоумен Стас Барецкий, который не упускает случая напомнить о себе то съемками продолжения фильма «Брат», то заявив, что Грета Тунберг его дочь, был избит в Санкт-Петербурге. На него напали пятеро неизвестных и устроили драку рядом с караоке-баром.

В итоге у пострадавшего забрали 120 тысяч рублей и дорогой смартфон.

Стас Барецкий уверен, что у нападения политические мотивы, так как нападавшие кричали политические лозунги. Но по еще одной версии, причастен к этому нападению может быть певец Данко.

Это могло быть местью, ведь незадолго до драки мужчины подрались в клубе.

- В VIP-зале клуба, где был концерт, гримерке случился конфликт с певцом Данко. Они зацепились языками, и произошла стычка, - рассказал сайту mk.ru пиар-директор Вадим Горжанкин.

Сам Барецкий не обвиняет Данко в открытую, но допускает, что кто-то из друзей певца мог видеть потасовку и решил отомстить.

- Мне сейчас всякие мысли приходят в голову, потому что мне сказали, что в этом клубе тоже были его люди, - пояснил сам пострадавший.