Светлана Радионова, глава Росприроднадзора: Тюменский «Экодом» – важный шаг в развитии экологического движения

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором глава Росприроднадзора приняла участие в открытии второго в областной столице экодома «Центральный». Этот экокультурный образовательный проект совместно реализуют Тюменское экологическое объединение и компания «СИБУР».

«Почему мы сегодня здесь? Почему я считаю, что это один из самых важных этапов моего визита? В Тюменской области 12 победителей самой большой экологической премии в России «Экология – дело каждого». Спасибо региону, что так много внимания уделяется экологии», – отметила Светлана Радионова.

В экодомах для тюменцев проходят бесплатные лекции, семинары и мастер-классы. Но главное – здесь можно сдать на переработку некоторые виды отходов. В первом тюменском экодоме «Гудвин» за месяц побывали более 1 тысячи 300 жителей и гостей областной столицы. Они сдали почти 900 килограммов вторсырья. В коворкинге состоялось 55 экологических мероприятий. До конца 2023 года в регионе откроются еще четыре экодома – в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

По мнению Светланы Радионовой, тюменский проект «Экодом» – очень важный шаг в развитии общественного экологического движения, в котором может участвовать каждый человек и целые семьи. «Экология – это так же здорово, как спорт, искусство, культура. Просвещение – единственная возможность кардинально исправить ситуацию», – убеждена руководитель Росприроднадзора.

Александр Моор и Светлана Радионова осмотрели тюменский мусоросортировочный завод компании «Тюменское экологическое объединение» и уникальную установку термического обезвреживания отходов Экоюнит компании «НОВ-Экология».

«В Тюменской области действуют три мусоросортировочных завода и мусоросортировочная станция, которые покрывают потребности всего региона. Для их создания мы использовали современный инструмент привлечения инвестиций – концессионное соглашение. Очень важно, что сортировку проходит сто процентов поступающего на заводы мусора. Процент утилизации мусора пока ниже, и это очень серьезный вызов для нас. Вместе с партнерами мы обсуждаем новые проекты в этой сфере», – прокомментировал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что для развития переработки вторсырья очень важно внедрение раздельного сбора мусора. Для этого, по мнению главы региона, необходимо прививать экологическую культуру, причем в первую очередь – детям и молодежи. «Обязательно приведу в тюменский экодом свою дочь», – поделился планами губернатор.