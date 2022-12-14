В России побили рекорд по вводу жилья

Депутат Госдумы РФ Хуснуллин заявил, что что введено 93,3 млн квадратных метров жилой площади в 2022 году

Россия побила рекорд по вводу жилья в 2022 году за минувшие 11 месяцев. Об этом сообщил депутат Госдумы Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале. Он уточнил, что введено 93,3 млн квадратных метров жилой площади.

"Теперь можно официально сказать, что мы уже побили рекорд по вводу жилья! За 11 месяцев введено 93,3 миллиона квадратных метров, что больше чем за весь прошлый, рекордный, год! Это большой успех всех строителей, которые, несмотря на все сложности, продолжали работать", - пишет политик.

Напомним, Центробанк России считает, что программу льготной ипотеки нужно постепенно сворачивать, заявил заместитель директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Руслан Булатов.

Как отметил представитель ЦБ на онлайн-конференции для застройщиков, строительная отрасль "подсела на льготную ипотеку, как на иглу". По его словам, "любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе".