Глава СПЧ Фадеев призвал Госдуму России провести слушания по законопроекту о единой биометрической системе

Глава СПЧ Фадеев призвал провести слушаний с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных сфер Фото: REUTERS

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к Госдуме РФ с просьбой провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе. Информация об этом размещена в телеграм-канале СПЧ.

"Глава СПЧ Валерий Фадеев направил этот документ (о проведении парламентских слушаний) спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой организовать проведение парламентских слушаний по законопроекту с привлечением представителей научных, экспертных, религиозных и общественных организаций", - говорится в сообщении.

По его мнению, положение нового законопроекта могут привести к дискриминации прав граждан на уровне Конституции РФ. В СПЧ составили заключение по этому вопросу, в котором говорится, что "негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос".

Помимо этого, в СПЧ считают, что предусмотренный законопроектом принудительный сбор биометрических персональных данных может привести к дискриминации тех граждан, которые откажутся от предоставления данных, например, в части трудовых прав.

В ведомстве напомнили, что 24 ноября 2022 года Госдума России приняла в первом чтении законопроект № 211535-8, который предусматривает создание единой биометрической системы персональных данных граждан. Он вызвал большой общественный резонанс на фоне все новых сообщениях об утечках персональных данных. Ранее Министерство цифрового развития России предлагает ввести штрафы за утечку персональных данных в размере до 3% от оборота компании. В настоящее время законопроект обсуждается с представителями IT-отрасли. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что сегодня проблема утечки данных достаточно серьезная, поэтому компании следует штрафовать.