ГБР Украины завершило расследование в отношении Януковича по обвинению в госизмене

ГБР Украины объявило Януковича и Азарова в розыск и заочно выдвинуло обвинение в госизмене Фото: Александр КОЦ

Государственное бюро расследований Украины завершило следственные мероприятия в отношении бывшего президента Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова. Ведомство обвиняет их в госизмене по делу о "Харьковских соглашениях". Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"Сотрудники ГБР в тесном взаимодействии с офисом генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование по подозрению бывших президента и премьер-министра Украины в совершении государственной измены по предварительному сговору группой лиц. Они подготовили и имплементировали так называемые "Харьковские соглашения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии следствия, некоторые бывшие чиновники "способствовали военным планам" РФ, в результате якобы чего в 2014 году Крым перешел в состав России, а в 2022 году - началась спецоперация в Украине.

ГБР Украины объявило Януковича и Азарова в розыск и заочно выдвинуло обвинение в госизмене.

Напомним, не так давно Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество экс-президента Виктора Януковича в пользу государства, в частности резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей.