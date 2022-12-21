WP: доказательств причастности России к взрывам на "Северных потоках" по итогам расследований не найдено Фото: REUTERS

Свидетельств причастности Москвы к диверсии на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» по итогам нескольких месяцев расследования ряда западных стран не обнаружено. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия», - приводит газета заявление неназванного европейского чиновника, оценка которого совпадает с позициями, которые выразили 23 представителя дипведомств и разведок западных стран Запада, с которыми поговорило издание.

Некоторые чиновники заявили, что не считают Москву виновной в данной диверсии, а другие заявили, что не считают Россию основным подозреваемым, назвав невозможным приписать ответственность за произошедшие какой-то одной стране. Тем не менее, как передает издание, даже те, кто знаком с деталями судебной экспертизы, не в состоянии окончательно увязать РФ с нападением.

В статье также отмечается, что разведка США регулярно перехватывают разговоры представителей российских властей и военных, однако так и не нашла признаков причастности Москвы к взрывам.

«Правительства стран, которые прежде, чем делать выводы, решили подождать комментариев, оказались правы», - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2022 года зафиксировали утечку на одной из ниток магистрали «Северный поток - 2». Утечки также произошли на обеих нитках первого «Северного потока» северо-восточнее Борнхольма. Позже выяснилось, что произошли взрывы.